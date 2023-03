Platinette colpito da ictus ischemico

Mauro Coruzzi, meglio noto come Platinette, ha avuto un ictus ischemico lo scorso martedì 14 marzo. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi, è stato possibile agire subito dal punto di vista terapeutico. Al momento, le sue condizioni sono stabili e sono in corso accertamenti per monitorare la situazione.



Nato a Langhirano nel 1955, Platinette è stato uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti degli ultimi decenni. Conduttore radiofonico e televisivo, cantante, attore e doppiatore, è stato lanciato dal celebre programma televisivo di Maurizio Costanzo. In seguito ha condotto Platinissima su Radio Deejay e ha partecipato a numerosi programmi televisivi in qualità di ospite, giudice e opinionista.



Nella sua carriera, Platinette ha pubblicato alcuni libri e inciso diversi dischi, partecipando anche due volte al Festival di Sanremo. Le sue ultime apparizioni televisive risalgono a poche settimane fa, quando ha reso omaggio a Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso.



L’ictus ischemico è una condizione medica grave che colpisce il cervello a causa di una riduzione del flusso sanguigno. Tuttavia, se trattato tempestivamente, può essere gestito con successo. Attendiamo con ansia ulteriori notizie sulle condizioni di Platinette e gli auguriamo una pronta guarigione.