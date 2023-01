Plusvalenze, cosa rischia la Juventus

Plusvalenze e crediti fuori bilancio, la Juve rischia una penalizzazione di 9 punti in classifica.

È questa la richiesta del procuratore federale Giuseppe Chinè alla FIGC, chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le plusvalenze, dopo la richiesta di revocare la sentenza di archiviazione.

Chinè, inoltre, ha anche chiesto 16 mesi di inibizione per l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli, 20 e 10 giorni per Fabio Paratici, 10 mesi per Federico Cherubini e 12 mesi per tutti gli altri consiglieri.

La richiesta di procedere e di non archiviare arriva proprio nei giorni in cui è stata diffusa la “carta Ronaldo” che inguaia la Vecchia Signora.