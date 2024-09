Pneumatici, ecco come scegliere tra gomme invernali e quattro stagioni

Con l’arrivo del freddo, ogni automobilista inizia a fare i conti con le spese invernali e, tra queste, c’è anche la scadenza del 15 novembre, quando scatta l’obbligo di dotazioni invernali per i veicoli. Il solito dilemma si ripresenta: meglio optare per gomme invernali o per le più versatili gomme “Quattro Stagioni”? La risposta dipende dall’utilizzo che si fa dell’auto e dalle aree che si percorrono più frequentemente.

Come evidenziato nella guida de Il Sole 24 Ore, curata da Simonluca Pini, per chi usa intensamente la propria vettura, la scelta di pneumatici specifici è consigliabile. Tuttavia, grazie alle recenti innovazioni tecnologiche e alle condizioni invernali generalmente più miti, le gomme quattro stagioni sono diventate una valida opzione per chi guida soprattutto in città. Negli ultimi anni, infatti, le prestazioni dei pneumatici all season sono notevolmente migliorate, tanto da essere ormai competitive con quelle delle gomme invernali.

Qual è la scelta giusta?

Secondo Pirelli, le gomme “quattro stagioni” sono particolarmente adatte per chi percorre meno chilometri, fino a circa 25.000 all’anno, e non frequenta strade di montagna. Uno dei principali vantaggi è la durata chilometrica. Anche in condizioni di pioggia, la nuova generazione di pneumatici mostra prestazioni simili, se non superiori, a quelle delle gomme stagionali, soprattutto nelle temperature intermedie. I migliori pneumatici all season utilizzano una tecnologia adattiva delle lamelle, che rimangono chiuse e compatte in estate, mentre si aprono in inverno per garantire una buona aderenza su superfici scivolose o innevate.

Per chi invece si sposta frequentemente in zone con alto rischio di neve o ghiaccio e desidera prestazioni elevate in condizioni difficili, la soluzione ideale resta il cambio tra pneumatici estivi e pneumatici invernali.

L’importanza del simbolo della montagna a tre picchi

Le gomme invernali sono progettate per offrire le migliori prestazioni in condizioni estreme, come basse temperature e strade innevate o ghiacciate. Indipendentemente dal tipo di pneumatico scelto, durante i mesi in cui vigono le normative invernali è essenziale verificare la presenza del simbolo della montagna a tre picchi con un fiocco di neve. Questa marcatura garantisce che il pneumatico abbia superato i test di omologazione nelle condizioni più critiche dell’inverno.