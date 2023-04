Polemiche infinite. Francesco Borgonovo: “Io gay? Fatti miei!”

Il giornalista Francesco Borgonovo, vice-direttore del quotidiano La Verità, è stato coinvolto in una polemica riguardante la sua vita privata. Tutto è iniziato con un tweet dell’ex collega Massimiliano Parente, che ha rivelato la omosessualità di Borgonovo, confidenza che gli era stata fatta quando i due lavoravano insieme al quotidiano Libero. La reazione di Borgonovo non si è fatta attendere: il giornalista ha dichiarato che la sua vita privata non dovrebbe essere oggetto di discussione pubblica e che preferirebbe che si parlasse d’altro, perché ci sono questioni molto più importanti da affrontare. Borgonovo ha poi sottolineato che le sue opinioni sono pubbliche e chi non le condivide può misurarsi su quelle.



Parente, nel suo tweet, ha anche accusato Borgonovo di aver cambiato le sue posizioni politiche e sociali da quando ha lasciato il quotidiano Libero per passare a quello con Maurizio Belpietro, La Verità. Tuttavia, queste accuse sono state smentite da Borgonovo stesso, che ha dichiarato che le sue opinioni sono sempre state le stesse e che non sono né razziste né omofobe.



La reazione del pubblico è stata in gran parte di solidarietà nei confronti di Borgonovo. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso il suo sostegno al giornalista attraverso un tweet, in cui ha scritto che la sua vita privata non dovrebbe essere oggetto di discussioni pubbliche e che Borgonovo non deve rendere conto a nessuno della sua vita. In generale, molti utenti dei social media hanno condannato l’outing di Parente, ritenendolo una intromissione nella vita privata di Borgonovo.