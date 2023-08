L’eco delle parole di Andrea Giambruno, compagno della premier Giorgia Meloni, non si placa. Le sue esternazioni durante la trasmissione ‘Diario del Giorno’ su Rete4, dove aveva suggerito che “Se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti anche di incorrere in determinate problematiche perché poi il lupo lo trovi”, sono state oggetto di molteplici critiche.



Le parole, chiaramente volte a colpevolizzare le vittime degli stupri avvenuti di recente a Palermo e Napoli, hanno scatenato una serie di reazioni indignate nel panorama mediatico e tra i VIP italiani.



Tra questi, spicca il commento dell’influencer Chiara Ferragni, che su Instagram ha voluto ribadire: “Ci tengo a ricordare ad Andrea Giambruno e ad altri colleghi giornalisti che non abbiamo problemi con i lupi; e neppure con i giganti buoni, mostri, cani e bestie varie. Il nostro problema sono gli uomini, come loro”. E poi, puntando direttamente sul concetto di “victim blaming”, ha aggiunto: “Stranamente è sempre la donna ad essere colpevolizzata: ‘Victim blaming’ allo stato puro”.



Non è mancata la replica della cantante Ornella Vanoni, che attraverso un breve video sui social ha commentato: “Il lupo non è nel bicchiere, è fuori dal bicchiere”, prendendo le distanze in maniera netta dalle dichiarazioni di Giambruno.



Le polemiche intorno alle esternazioni di Giambruno mostrano quanto sia delicato e sentito il tema della violenza sulle donne e della colpevolizzazione delle vittime. Resta da vedere se e come il compagno della premier risponderà a queste pesanti critiche.