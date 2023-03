Poliziotto eroe, il dovere di omaggiare Domenico

In un piccolo centro rurale del Veneto, la tragedia si è consumata in un attimo, portando via due vite umane e lasciando un vuoto incolmabile. Il poliziotto Domenico Zorzino, uomo dalla figura massiccia e dai lineamenti severi, aveva una passione: il fiume Gorzone. Spesso, nei suoi momenti liberi, si recava sull’argine del fiume, accompagnato dai suoi fedeli compagni a quattro zampe, per godersi la bellezza della natura che lo circondava.



Ma quel venerdì, la sua passeggiata è stata interrotta dal suono di un’auto che si è schiantata contro le acque gelide del fiume. Un uomo anziano era in pericolo di vita all’interno dell’abitacolo, e senza esitazione, Domenico ha deciso di tuffarsi in acqua per salvarlo. Ha chiamato il 112 per dare l’allarme, ma non si è fermato lì. Ha legato i suoi cani a un albero, ha tolto la giacca e si è tuffato in acqua, deciso a fare tutto il possibile per salvare la vita dell’anziano.



Ma l’acqua gelida e corrente era più forte di lui, ha subito anch’esso i suoi effetti. La lotta contro le forti correnti lo ha stremato, facendolo sprofondare tra le onde del fiume. Non c’è stata scelta per lui, solo l’istinto di un uomo che si è dato fino all’ultimo per salvare una vita.

Un’ondata di dolore

La sua scomparsa ha causato un’ondata di dolore e commozione in tutto il paese, perché la figura di Domenico Zorzino era conosciuta e amata da tutti. La sua vita dedicata al servizio della comunità, il suo impegno nella squadra di calcio giovanile, la sua gentilezza e la sua umanità lo hanno reso un eroe agli occhi di tutti.



Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha espresso il suo cordoglio, così come il capo della polizia Lamberto Giannini che ha definito il gesto di Domenico Zorzino come un “esempio di eccezionale altruismo”. Ma è stato il padre del poliziotto a dare la voce al dolore di tutti: “Mio figlio è morto da eroe. Purtroppo è andata così, ormai non c’è nulla da fare. Solo chi è padre può capire cosa si prova”.



La morte di Domenico Zorzino è stata una grande perdita per la comunità, ma il suo gesto generoso e altruista rimarrà per sempre impresso nei cuori di chi lo ha conosciuto. La sua figura si unirà a quella di altri eroi del nostro tempo, uomini e donne che hanno sacrificato la loro vita per salvare quella degli altri. La loro memoria rimarrà indelebile nella storia, come un esempio di coraggio, di dedizione e di altruismo.