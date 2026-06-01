Claudio Baglioni, noto cantautore italiano, ha annunciato con rammarico il rinvio al 2027 del suo tour Grandtour a causa di una polmonite interstiziale acuta. Una patologia che, pur essendo poco conosciuta, richiede un recupero lungo e scrupoloso. L’artista ha spiegato attraverso un videomessaggio la necessità di questa pausa forzata, sottolineando come la sua condizione attuale non permetta performance dal vivo, soprattutto considerando la durata e l’impegno fisico richiesti da ogni concerto.

La decisione di posticipare le quaranta date previste è stata sofferta ma indispensabile per tutelare la salute dell’artista, che necessita di un periodo di convalescenza di almeno novanta giorni per rigenerare l’organismo e prevenire complicazioni a livello polmonare e vocale.

Il dottor Claudio Micheletto, direttore del reparto di Pneumologia all’azienda ospedaliera universitaria di Verona, ha chiarito che questa forma di polmonite colpisce l’interstizio polmonare, ovvero il tessuto che sostiene gli alveoli e permette gli scambi di ossigeno fondamentali per la respirazione. Non si tratta quindi di una semplice infezione bronchiale, ma di una patologia più complessa e insidiosa, che può manifestarsi in qualsiasi stagione dell’anno.

Contrariamente a quanto si pensa, la polmonite interstiziale non è limitata ai mesi freddi. Tra i principali agenti patogeni figurano virus respiratori come il virus sinciziale, e batteri intracellulari quali Mycoplasma e Chlamydia, che persistono anche in primavera e estate, rendendo il contagio possibile in ogni periodo.

Il medico ha inoltre evidenziato che l’età avanzata di Baglioni, 75 anni, è un elemento cruciale nel decorso della malattia. In pazienti più anziani la guarigione richiede tempi più lunghi e un’attenzione particolare per evitare complicanze permanenti. La prudenza è dunque l’unica via per assicurare una guarigione completa e senza esiti cronici.

Un aspetto spesso trascurato riguarda i comportamenti da evitare durante l’estate. Lo specialista ha richiamato l’attenzione sul rischio degli sbalzi termici, in particolare quando si passa da ambienti caldi a locali con aria condizionata fredda regolata a temperature troppo basse. Questo shock termico può indebolire le difese immunitarie delle vie respiratorie, favorendo l’ingresso e la diffusione dei batteri.

La trasmissione della malattia avviene principalmente per via aerea, attraverso le microgoccioline di saliva emesse da persone infette. Per questo motivo, il contatto ravvicinato rappresenta il rischio più elevato di contagio. Tuttavia, la medicina attuale offre terapie efficaci: una cura antibiotica mirata e prolungata per circa due settimane permette nella maggior parte dei casi di debellare l’infezione e garantire una completa guarigione. Proprio per questo, il rinvio del tour di Baglioni è una scelta sensata e responsabile, che mette al primo posto la salute e il pieno recupero dell’artista, evitando rischi che potrebbero compromettere irrimediabilmente la sua carriera e il benessere personale.