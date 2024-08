Il lavoro di assistente di volo sembra essere davvero il lavoro dei sogni, almeno secondo Alexandra Cosoff. A 33 anni, Cosoff lavora per Emirates Airlines e ha rivelato quanto guadagna mensilmente e i benefici che derivano dal suo mestiere, descrivendo la sua vita come “una vita da sogno”.

Prima del 2014, Cosoff lavorava come truccatrice e make-up artist, ma desiderava uno stipendio più alto e un’esperienza di vita diversa. Così, ha deciso di candidarsi per una posizione con Emirates Airlines. In una lunga intervista al portale australiano news.com.au, la 33enne ha spiegato perché oggi non cambierebbe il suo lavoro con nessun altro. Ora non è più una semplice assistente di volo, ma è diventata supervisor di cabina, il ruolo più alto per chi svolge questo lavoro.

“La compagnia mi paga l’alloggio, e sono inclusi anche i taxi, la lavanderia e un’assicurazione medica e dentistica. Ci trattano molto bene,” ha detto Cosoff. Grazie a questi benefici, riesce a risparmiare una grande parte del suo stipendio. Chi inizia a lavorare per Emirates ha uno stipendio di base di 4430 Dirham degli Emirati Arabi Uniti, circa 1100 euro. Inoltre, per ogni ora trascorsa in volo, la paga è di 63.75 AED, equivalenti a 15 euro. Anche i pasti e le bevande consumate in volo sono offerti dall’azienda.

Alexandra, che lavora per Emirates da dieci anni, guadagna circa 4200 euro al mese, con la maggior parte delle spese fisse già coperte. “Vivo in un appartamento tutto mio. Puoi scegliere di vivere in uno offerto dalla compagnia oppure ricevere una somma mensile per pagarlo. Mi sento fortunata, sto vivendo un’esperienza stupenda. Appena assunta, ho iniziato a lavorare in economy class e ci sono rimasta per un anno e mezzo. Oggi lavoro in business class, sono supervisor e da qualche mese faccio parte anche del team che presenzia agli eventi promozionali,” ha raccontato.

Alexandra è laureata in marketing e pubbliche relazioni e fin da bambina desiderava fare l’hostess. “Da quando ero piccola guardavo le assistenti di volo Emirates con la loro divisa perfetta e il rossetto rosso fuoco, e pensavo che erano bellissime e che volevo diventare una di loro,” ha ammesso. Tuttavia, il percorso per diventare assistente di volo non è stato semplice: “L’allenamento è molto rigoroso e intenso e dura circa otto settimane. Ti insegnano come mantenere la calma e la compostezza anche nelle situazioni più difficili. Sono lezioni importanti, che ti rimangono per tutta la vita.” Inoltre, ha spiegato che non si possono avere tatuaggi visibili e che il trucco deve essere leggero ma impeccabile, cosa che per lei è stata facile grazie alla sua esperienza come make-up artist.

Infine, Alexandra ha descritto Dubai, dove vive, come una “città stupenda,” piena di “gente da tutto il mondo,” esprimendo tutta la sua soddisfazione per la sua vita attuale.