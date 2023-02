Ppe, schiaffo a Berlusconi

“A seguito delle osservazioni di Silvio Berlusconi sull’Ucraina abbiamo deciso di annullare le nostre giornate di studio a Napoli. Il supporto per l’Ucraina non è facoltativo”.



Così il capogruppo dei Popolari Europei Manfred Weber via Twitter. “Antonio Tajani e Forza Italia hanno il nostro sostegno e proseguiamo la collaborazione con il governo italiano sui temi dell’Ue”, aggiunge Weber. «Berlusconi è Forza Italia. Forza Italia è Berlusconi. Non condivido la decisione di rinviare la riunione di Napoli. Anche perché Berlusconi e FI hanno sempre votato come il Ppe sull’Ucraina, come dimostrano gli atti del Ppe». Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mentre Osvaldo Napoli, di Azione, commenta: «È in tutto simile alla pietra tombale che si chiude. Ora sentiremo la corte di giullari, nani e ballerine che si affannerà a minimizzare la censura del Ppe. Tant’è. Rotte le uova, la frittata è servita. Ora il Ppe non ha più una voce in Italia. A proposito, Tajani è ancora il coordinatore di Forza Italia?».