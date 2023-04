Precipita per 30 metri, italiano muore a Petra

Un turista italiano è morto ieri a Petra, in Giordania, dopo essere caduto da un sentiero chiuso al transito. L’incidente è stato confermato dalle autorità locali e dai media del posto. Il turista, un giovane di 30 anni di nome Andrea Sferrazza, originario di Torino ma residente a Londra, si trovava da solo in viaggio nel Paese.

Secondo le informazioni riportate, il turista stava percorrendo un sentiero non autorizzato, chiuso al pubblico a causa dei lavori di manutenzione in corso, quando è caduto da un’altezza di 30 metri. Le squadre di soccorso sono intervenute prontamente sul posto, ma purtroppo non sono riuscite a salvare la vita del giovane italiano.

La polizia ha aperto un’indagine per accertare le cause dell’incidente e si è disposta l’autopsia sul corpo del turista. La famiglia di Andrea Sferrazza è stata informata della tragica notizia ed è in contatto con l’ambasciata italiana ad Amman per ricevere supporto e assistenza.