Prende fuoco una macchina elettrica nel garage, evacuata una palazzina

Momenti di paura hanno scosso i residenti del palazzo situato in via Risaliti, a causa di un principio di incendio che ha avuto luogo nel vano interrato destinato ai garage. La situazione è rapidamente degenerata quando una vettura elettrica è andata a fuoco, generando un denso fumo che ha iniziato a propagarsi verso i piani abitati dell’edificio.

Fortunatamente, grazie alla pronta reazione dei vigili del fuoco, che sono intervenuti tempestivamente sul luogo dell’incidente, è stato possibile evacuare gli appartamenti per garantire la sicurezza di tutti i residenti. Le autorità hanno agito con estrema cautela, coordinando l’operazione di soccorso con l’ausilio di un’ambulanza del 118 e della polizia municipale, che ha provveduto a chiudere la strada per agevolare le operazioni di salvataggio.

Al momento non si segnalano feriti, e l’incendio è stato contenuto prima che potesse estendersi ulteriormente. L’episodio ha messo in evidenza l’importanza di una risposta rapida e coordinata in situazioni di emergenza, salvaguardando la vita e l’incolumità dei residenti coinvolti.