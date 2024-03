Sono oltre 100 le persone intossicate da integratori alimentari, due i morti. È accaduto in Giappone, dove i prodotti contenenti riso rosso fermentato hanno causato intossicazione. La Kobayashi Pharmaceutical ha chiesto ai clienti di non utilizzare il prodotto interessato contenente il risso rosso sotto accusa.

Il prodotto interessato si chiama “beni-koji” e il ministero della Salute nipponico ha confermato che le vittime, dopo averlo acquistato e ingerito, le vittime hanno riscontrato gravi complicazioni sanitarie. Proprio per questo è stato lanciato l’allarme, rivolto anche potenzialmente a utenti residenti in altre parti del mondo che potrebbero aver acquistato il prodotto via internet.



Prendono un integratore per il colesterolo, 2 morti e 106 ricoverati

La compressa in questione, a base di riso fermentato, è prodotta dall’azienda farmaceutica Kobayashi Pharmaceutica, con sede a Osaka. La stessa Kobayashi Pharmaceutica, riconoscendo la gravità della situazione, ha intrapreso un richiamo volontario di cinque prodotti in queste ore, avvertendo i consumatori di cessarne immediatamente l’uso.

La preoccupazione si concentra sulla possibile presenza di sostanze tossiche non precedentemente identificate negli stampi utilizzati nella produzione del “Red Yeast Cholesterol Help”, uno dei prodotti incriminati. Tra le persone decedute, un uomo che aveva avuto problemi renali seguiti all’assunzione prolungata del prodotto per tre anni.

Cos’è il riso beni koji?

Il beni koji è un riso fermentato con monascus purpureus, una specie di muffa rosso-viola. L’azienda non ha dichiarato una correlazione tra gli integratori e la morte, ma sta indagando insieme al ministero della Salute quali possono essere state le cause delle intossicazioni, anche gravi.

Altri brand corrono a ritirare i loro prodotti a base beni koji per paura di finire nello scandalo. Tra questi un importante produttore di bevande, la Takara Shuzo Co, che ha annunciato ritirerà un prodotto di ‘sake frizzante’ colorato con il riso rosso.