Previsioni meteo: breve tregua, ma nel weekend arriva un nuovo ciclone

Dopo giorni di piogge intense e alluvioni in diverse zone d’Italia, sembra che ci sia una breve tregua in arrivo. Le piogge più diffuse abbandoneranno le zone colpite e si sposteranno verso il medio Adriatico, con alcuni rovesci sparsi sul resto del paese.



Tuttavia, non c’è molto tempo per godersi il miglioramento delle condizioni meteorologiche, poiché un nuovo ciclone si sta avvicinando all’orizzonte. Nel corso delle prossime ore, il tempo migliorerà temporaneamente, ma questo “maggio tempestoso” continuerà con l’arrivo di un nuovo ciclone.



A partire da domani, il ciclone si muoverà lentamente dall’Algeria verso il Sud Italia, portando piogge intense inizialmente sulla Sardegna e il Nord-Ovest, per poi estendersi su gran parte del paese nel corso del weekend. La buona notizia è che sono previste fasi asciutte su gran parte del Nord-Est, compresa l’Emilia Romagna, che ha già subito due alluvioni in soli 15 giorni.



In sintesi, oggi si prevedono alcune piogge più diffuse sul medio Adriatico, mentre domani le piogge si concentreranno sulla Sardegna e il Nord-Ovest. Nel weekend, piogge abbondanti e diffuse colpiranno molte regioni d’Italia, ad eccezione dell’Emilia Romagna e del Triveneto. Quest’ultima è l’unica buona notizia in questo “maggio tempestoso”, che porterà ancora piogge all’inizio della prossima settimana.



Ecco un dettaglio delle previsioni per i prossimi giorni:



Giovedì 18: Al nord, si prevedono piogge isolate sul Nordovest, soprattutto sulle zone montuose. Al centro, piogge sulla bassa Toscana, il Lazio, l’Abruzzo e il Molise. Al sud, ci saranno alcuni acquazzoni sparsi, più probabili in Campania, Basilicata e Puglia.



Venerdì 19: Al nord, il tempo sarà instabile con maltempo sul Nordovest. Al centro, piogge in Toscana e Sardegna, sparse altrove. Al sud, ci saranno molte nuvole e qualche piovasco in Sicilia.



Sabato 20: Al nord, si prevedono piogge intense sul Nord-Ovest, ma il tempo peggiorerà anche altrove. Al centro, ci saranno piogge diffuse. Al sud, le piogge saranno diffuse e più intense in Sicilia e Calabria.



La tendenza per i prossimi giorni indica la presenza di un ciclone con piogge diffuse, localmente intense, sulle Isole Maggiori e il Nord-Ovest. L’instabilità meteorologica è prevista almeno fino alla metà della prossima settimana.