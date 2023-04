Quest’anno la Festa dei Lavoratori, che si celebra come da tradizione il Primo maggio, cade di lunedì. E così moltissimi italiani si stanno organizzando in vista del ponte. Il secondo in pochi giorni, visto che la Festa della Liberazione del 25 aprile è stata martedì scorso e in tanti non si sono fatti sfuggire l’occasione di un ponte lungo. Ma cosa dicono le previsioni meteo dei prossimi giorni? Purtroppo le notizie in arrivo non sono buonissime per i vacanzieri.

Previsioni meteo per il ponte del Primo maggio

Dunque, le previsioni meteo per il prossimo fine settimana sono a doppia faccia. Da una parte, fino a sabato 29 aprile, l’anticiclone che si trova sul nostro Paese già da qualche giorno manterrà il tempo mite e soleggiato su tutta la Penisola. Poi però, con l’arrivo del ponte del Primo maggio, le condizioni si modificheranno radicalmente e molto rapidamente.

Secondo gli esperti di previsioni meteo, infatti, tra domenica 30 aprile e lunedì Primo maggio una nuova perturbazione atmosferica si abbatterà sul nostro Paese. Insomma, fino a sabato 29 aprile non si registrerà alcuna precipitazione, fatta esclusione per una piccolissima perturbazione in transito sull’Europa centrale sul Nord Italia. E le temperature sono date in rialzo, con punte massime di 30 gradi in Sardegna.