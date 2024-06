Le previsioni meteo non promettono niente di buono sull’Italia nella settimana che è appena iniziata. Buona parte del Paese sarà infatti colpita nei prossimi giorni da piogge, temporali e grandinate. Il motivo di questa nuova ondata di maltempo, secondo IlMeteo.it, “va ricercata nel flusso umido e instabile atlantico, ancora molto basso di latitudine, che a fasi alterne provoca frequenti fasi di maltempo, seppur alternate a brevi pause di calda stabilità”. Ma ecco nel dettaglio le regioni più colpite.

Previsioni meteo da lunedì 27 a venerdì 31 maggio

A partire da lunedì 27 maggio, un forte vortice ciclonico che da giorni si trova sul Regno Unito si sposterà verso l’Italia provocando perturbazioni molto intense, anche a carattere temporalesco e con grandinate. All’inizio le regioni più colpite saranno quelle del Nord. Ma con il passare delle ore le precipitazioni arriveranno anche sul settore adriatico del Centro e poi al Sud. In modo particolare sui rilievi della Campania e nel settore centro-settentrionale della Calabria.

La giornata di mercoledì 29 maggio sarà invece caratterizzata da tempo più stabile, favorito dall’aumento della pressione. Pioggia prevista solo sui monti alpini e appenninici. Ma già tra giovedì 30 e venerdì 31 maggio il maltempo tornerà a farsi sentire sulle regioni del Nord e del Centro, con piogge e temporali anche di forte intensità.

Ancora incertissime, infine, le previsioni meteo per il prossimo fine settimana. Alcuni centri meteorologici segnalano infatti l’arrivo dell’alta pressione sul nostro Paese con sole e bel tempo. Altri esperti, invece, si mostrano più pessimisti.