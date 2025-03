“Prima e dopo: l’incredibile trasformazione degli astronauti bloccati nello spazio per 9 mesi”

Gli astronauti della NASA, Barry “Butch” Wilmore e Sunita “Suni” Williams, sono finalmente tornati sulla Terra dopo una missione spaziale durata oltre nove mesi. La loro avventura era iniziata nel giugno 2024, quando erano stati lanciati verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo della navetta Starliner della Boeing, con l’intenzione di rimanere nello spazio per soli otto giorni. Tuttavia, a causa di problemi tecnici riscontrati nel sistema di propulsione della Starliner, il loro soggiorno si è prolungato ben oltre il previsto, trasformandosi in una permanenza di 286 giorni.

Durante questo periodo, Wilmore e Williams hanno assunto ruoli fondamentali a bordo della ISS, partecipando a oltre 150 esperimenti scientifici e contribuendo significativamente alla manutenzione e all’operatività della stazione. La loro missione ha incluso attività extraveicolari e la gestione di vari progetti di ricerca, dimostrando grande adattabilità e dedizione. Il prolungamento della loro permanenza ha attirato l’attenzione pubblica e politica, con interventi del presidente Donald Trump che sollecitava un loro rapido ritorno, mentre la NASA manteneva la loro presenza per esigenze operative della stazione.

Il rientro è avvenuto a bordo della navetta Dragon Freedom di SpaceX, che ha ammarato al largo delle coste della Florida dopo un viaggio di 17 ore. Al loro arrivo, gli astronauti sono stati sottoposti a controlli medici presso il Johnson Space Center della NASA a Houston. Il lungo periodo in microgravità ha comportato per loro una serie di sfide fisiche, tra cui la necessità di riadattarsi alla gravità terrestre attraverso un intenso programma di riabilitazione di 45 giorni. Questo percorso include terapie fisiche quotidiane per recuperare forza muscolare, equilibrio e coordinazione, affrontando anche potenziali rischi come la riduzione della densità ossea e l’aumento del rischio di cancro dovuto all’esposizione alle radiazioni spaziali.

La vicenda di Wilmore e Williams evidenzia le sfide e le incertezze legate alle missioni spaziali, specialmente quando coinvolgono veicoli di nuova generazione come la Starliner della Boeing. Il loro prolungato soggiorno sulla ISS ha messo in luce l’importanza di una pianificazione flessibile e della capacità di adattamento degli equipaggi alle circostanze impreviste. Il successo del loro ritorno, reso possibile dalla collaborazione tra NASA e SpaceX, rappresenta un significativo passo avanti nella gestione delle missioni spaziali e nella preparazione per future esplorazioni a lungo termine