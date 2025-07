“Prima il botto, poi il caos”, esplosione tremenda. Ci sono poliziotti morti

Un’esplosione improvvisa ha interrotto una sessione di addestramento in un centro specializzato, trasformando la mattinata in una grave emergenza. Le sirene hanno coperto il fragore della deflagrazione mentre le squadre di soccorso si sono precipitate sul luogo, tra detriti e tensione crescente. Le autorità sono immediatamente intervenute per gestire la situazione ad alto rischio.

L’incidente ha coinvolto personale altamente qualificato, impegnato in attività ordinarie che si sono trasformate in tragedia. Sebbene non siano ancora state chiarite le cause dell’esplosione, si ipotizza che sia stata causata da materiale esplosivo. I testimoni hanno riferito di un boato secco seguito da momenti di panico.

Dettagli dell’esplosione

L’esplosione è avvenuta poco prima delle 7:30 del mattino (le 16:30 in Italia) all’interno di un centro di addestramento della polizia situato su Eastern Avenue, a Los Angeles, California. La struttura ospita l’ufficio speciale dello sceriffo, la squadra anti-incendio doloso e gli artificieri. L’evento ha causato la morte di almeno tre agenti, come confermato dalle autorità locali.

Le cause del sinistro non sono state ancora accertate, ma fonti del Times indicano che una squadra di artificieri stava movimentando esplosivi al momento dell’incidente. Questo dettaglio ha portato all’attivazione di un’immediata operazione di messa in sicurezza dell’area, con l’intervento di ulteriori unità specializzate.

L’area è stata evacuata e coperta con un vasto telo protettivo, mentre gli artificieri proseguono nelle operazioni di bonifica. La principale preoccupazione riguarda la possibile presenza di ulteriori ordigni o materiali instabili all’interno della struttura, che è stata completamente isolata per evitare ulteriori rischi.

A circa 25 metri dalla sede, l’onda d’urto dell’esplosione ha frantumato i finestrini di un Suv della polizia, segno dell’intensità dell’evento. Le autorità hanno invitato residenti e curiosi a evitare l’area fino al completamento delle verifiche tecniche e delle operazioni di sicurezza.