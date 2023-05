Primo Maggio, l’ennesima fuga di Giorgia Meloni: niente domande, solo un video

La scena che si è presentata ieri davanti a Palazzo Chigi a Roma ha lasciato molti a bocca aperta: decine di cronisti e uomini della sicurezza erano lì da ore in attesa dell’esito del Consiglio dei ministri, mentre Piazza Colonna era stata transennata per garantire la sicurezza dell’evento. Fuori, molti turisti si erano assiepati, incuriositi dalla situazione. Era stato convocato un Consiglio dei ministri inedito per il Primo maggio, una data simbolica che ha suscitato critiche da parte dei sindacati per la scelta di discutere un decreto sul mondo del lavoro in un giorno festivo.



Tutti, dunque, aspettavano la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che aveva promesso di spiegare tutto il lunedì precedente durante una trasferta a Londra: “Non risponderò ora sul decreto Lavoro, perché vi spiegherò tutto lunedì”. Tuttavia, nel corso della mattinata, si è capito che la conferenza stampa tanto attesa non ci sarebbe stata. Al suo posto, è stato pubblicato un video sui social, che ha suscitato molte reazioni da parte della stampa e dell’opinione pubblica.



Questa è solo l’ultima delle numerose volte in cui la presidente del Consiglio ha cercato di evitare le domande dei giornalisti e di non fornire risposte dirette alle questioni più importanti del momento. Le materie da trattare durante la conferenza stampa erano molte, tra cui l’abolizione del Reddito di cittadinanza, i miliardi destinati al cuneo fiscale, il rapporto politico con i sindacati e in particolare con la Cgil. Tuttavia, la presidente del Consiglio ha scelto di evitare la conferenza stampa e di pubblicare solo un video sui social, una decisione che ha suscitato molte polemiche e che sembra aver confermato la sua abitudine a non voler rispondere alle domande della stampa.



Questa mancata conferenza stampa ha suscitato molte domande sulla capacità della presidente del Consiglio di governare il paese in modo trasparente e di fornire le risposte necessarie ai cittadini e alla stampa. In un momento di grande incertezza politica e sociale, è fondamentale che i leader politici si mostrino disponibili a rispondere alle domande e a spiegare le loro decisioni in modo chiaro e trasparente. La presidente del Consiglio, tuttavia, sembra aver scelto un’altra strada, quella di evitare le domande e di pubblicare solo video sui social, una scelta che sembra aver suscitato molte perplessità.