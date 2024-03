Momenti di panico per tanti utenti che hanno il conto con BNL. Alcuni conti correnti si sono visti decurtare il loro saldo con movimenti mai fatti. Preso d’assalto il numero verde che al momento segnala una anomalia in corso con addebiti multipli erronei.

Il racconto di un cliente: “Questa mattina ho preso il telefono, aperto l’app e visto che qualcosa non andava. Quando ho controllato ho visto che erano passati pagamenti molteplici volte”, ha spiegato. “Sull’app infatti sono comparsi addebiti ripetuti della stessa cifra per una singola operazione. Marco doveva pagare la rata della macchina pari a 390 euro, “è passata dieci volte, questo pagamento continuo mi ha prosicugato il conto, per un totale di 5000 euro”. Non è l’unico, i problemi sembrano essere iniziati ieri, e stanno continuando questa mattina, 30 marzo.

“Credo che il problema sia nazionale perché ho sentito diversi colleghi in tutta Italia e mi hanno confermato che anche loro stanno avendo gli stessi problemi”, ha aggiunto l’uomo. “A un amico è successa la stessa cosa per 3000 euro, e un altro, invece, ha visto ripetere i pagamenti per un valore di 10.000 euro”. Sui social si stanno accumulando le segnalazioni degli utenti che hanno riscontrato lo stesso problema legato all’addebito dei pagamenti. Molti hanno provato a contattare il servizio clienti senza successo, le telefonate infatti non sono partite, molto probabilmente si tratta di un problema di linea.

“Si tratta di un’anomalia tecnica”, ha spiegato il portavoce di Bnl, “abbiamo capito qual è il problema, siamo di fronte a un’anomalia procedurale in fase di risoluzione. I clienti non corrono nessun rischio di perdere i soldi.”

Diverse le cifre in questione a partire da poche decine di euro fino a diverse centinaia. La Banca BNL comunque segnala che i loro tecnici sono già al lavoro e hanno già individuato l’anomalia e quindi la soluzione relativa al problema. Gli utenti hanno cercato di contattare subito il servizio clienti per capire cosa stesse succedendo. “Noi non stiamo riuscendo a contattare nessuno, abbiamo cercato il numero quando abbiamo visto i pagamenti ripetuti, ma quando abbiamo chiamato il call center ci siamo accorti che non partiva proprio la telefonata”, ha raccontato un cliente della banca. Abbiamo provato a chiamare anche noi il numero verde riscontrando lo stesso problema, molto probabilmente le linee sono intasate.

Al momento non è chiara la natura del disservizio, Bnl ha comunicato sulla sua pagina Facebook: “Potresti riscontrare anomalie sui movimenti di conto corrente. Non è necessario chiamare il Servizio Clienti, stiamo già lavorando per ripristinare la situazione corretta nel più breve tempo possibile. Ci scusiamo per il disagio.”