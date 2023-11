E’ pronta la sospensione per la professoressa di matematica Hanae Hammoud, l’insegnante salita alla ribalta delle cronache per aver postato sui social un messaggio sconvolgente, tanto da farle rischiare il posto da docente alla scuola internazionale H-Farm di Roncade di Treviso.

Il messaggio shock sui social dell’insegnante

La docente, di origine libanese, in un momento incontrollato di rabbia – come riporta Il Corriere del Veneto – ha postato sul suo profilo Instagram un video che mostra gli orrori della guerra tra Israele e Palestina corredato di una semplice frase: “Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei”. Il video postato tra le “stories” – ha raccontato la stessa docente ai dirigenti scolastici – è rimasto online per una manciata di minuti ma è bastato per scatenare la bufera. Una studentessa ha notato il contenuto e ha fatto screenshot e ha mostrato il contenuto del telefono ai genitori. La foto inneggiante a Hitler è velocemente rimbalzata sulle chat dei genitori degli altri studenti.

La difesa della prof: “Difficoltà per la situazione in Medio Oriente”

Hammoud ha raccontato ai dirigenti scolastici di vivere un momento di forte difficoltà psicologica per la drammatica situazione in Medio Oriente. Le giustificazioni fornite dalla docente, però, non dovrebbero metterla al riparo da un provvedimento disciplinare da parte di H-Farm che oggi stesso potrebbe valutare anche la sospensione. La scuola di Roncade infatti promuove da sempre modelli di inclusività, multiculturalità e si fa vanto della provenienza internazionale degli studenti e dei docenti.