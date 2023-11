La solitudine degli adolescenti davanti ai social

Giovane promessa del calcio si suicida con una sciarpa a tredici anni. La tragedia è avvenuto a Novi Ligure, in provincia di Alessandria. L’adolescente, studente e giocatore nelle giovanili di una squadra di calcio locale, si è ucciso con una sciarpa. Inutile il ricovero in ospedale, dopo la drammatica scoperta, alcuni giorni fa, da parte del padre nella propria abitazione. La Procura di Alessandria ha preso in carico il caso.

La promessa del calcio si suicida con una sciarpa a tredici anni. L’agghiacciante ipotesi di una sfida social. Per il momento non sembra che il tredicenne abbia tentato il gesto con uno strumento tecnologico al suo fianco. La procura sta indagando. Il sindaco di Novi Ligure: “Ogni parola al momento è inutile”.

Il sindaco di Novi Ligure, Rocchino Muliere in merito alla vicenda ha dichiarato: “Si tratta di una storia talmente pesante e grave che ogni parola al momento è inutile. Prima infatti è necessario capire se ci sia qualche motivo particolare per togliersi la vita a 13 anni”. Anche la squadra di calcio dove giocava il giovane ha voluto omaggiarlo con un pensiero: “È impossibile per tutti noi accettare… Ti siamo vicini in questo viaggio… Sarai per sempre nei nostri cuori”.