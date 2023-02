La Germania ha le prove di crimini di guerra in Ucraina. Ormai, se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi, è arrivata la certezza. Lo ha detto il procuratore generale Peter Frank al quotidiano Welt am Sonntag, dicendosi convinto della necessità di un processo a livello internazionale. «Attualmente, ci stiamo concentrando sulle uccisioni di massa a Bucha o sugli attacchi contro le infrastrutture civili ucraine», ha dichiarato Frank, aggiungendo che finora i procuratori dispongono di prove «a tre cifre». Alla domanda su chi dovrebbe essere processato, Frank ha risposto: i leader della Russia e coloro che attuano le decisioni al più alto livello militare dovrebbero essere chiamati a rispondere.

>>>>>Scoperti 420 cadaveri di civili

Crimini di guerra, Putin a processo. Nel mirino anche la Wagner

Nel frattempo, secondo quanto riportato dal Daily Telegraph, Londra potrebbe riconoscere la Wagner come organizzazione terroristica. Il governo britannico è fiducioso che il via libera possa essere ottenuto rapidamente, data la gravità della situazione in Ucraina. Come si legge sul Daily, nel caso in cui la Wagner venga qualificato come organizzazione terroristica, non solo la partecipazione ad essa, ma anche l’esibizione dei simboli dell’organizzazione diventerà un reato penale. Inoltre, renderebbe più difficile il ricorso alle istituzioni finanziarie britanniche per la gestione delle proprie finanze.