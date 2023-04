Psichiatra aggredita, dichiarata morte cerebrale. Al via l’espianto di organi

Dichiarata la morte cerebrale per la psichiatra Barbara Capovani, aggredita da un paziente venerdì davanti all’ospedale di Pisa. Lo annuncia un bollettino medico congiunto dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana e dell’Azienda Usl Toscana nord-ovest. “Si è conclusa alle 23.40 la procedura di accertamento di morte con criteri neurologici – viene riportato -. Come già preannunciato nel precedente bollettino medico, si procederà alla donazione degli organi così come da volontà espressa in vita dalla dottoressa Capovani, condivisa dai familiari e autorizzata dal magistrato” della procura di Pisa. Il suo presunto aggressore è stato arrestato. Si chiama Gianluca Paul Seung, è un italiano 35enne suo ex paziente che ora è accusato di reati gravissimi.

L’arresto dell’aggressore

Come appena accennato, la polizia ha arrestato l’uomo ritenuto responsabile dell’aggressione che ha causato la morte della psichiatra Barbara Capovani, responsabile della psichiatria territoriale del Santa Chiara. L’uomo, un italiano di 35 anni, è stato fermato dalla squadra mobile durante la notte scorsa. Si tratta di un individuo che sui social si definiva uno sciamano e che aveva presentato numerose denunce contro presunti complotti alle forze dell’ordine. Inoltre, l’uomo aveva già ricevuto diversi foglii di via dalle province di Lucca e Prato e pochi mesi fa era stato arrestato per aver preso a testate una guardia giurata al Tribunale di Lucca dove era stato convocato per un processo. Ora l’accusa nei suoi confronti è quella, gravissima, di omicidio premeditato.

L’uomo fermato vive in Versilia e su Facebook si descriveva come un mediatore fra l’invisibile e il visibile, che collega le dimensioni. L’aggressione che ha portato alla morte della psichiatra Barbara Capovani è avvenuta venerdì pomeriggio fuori dal reparto e ha causato gravi lesioni alla testa. La donna è stata operata d’urgenza ma le sue condizioni sono rimaste critiche e, purtroppo, si è poi conclusa la sua vita.