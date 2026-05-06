La vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, avvenuto il 13 agosto 2007, entra in una nuova fase investigativa. La recente convocazione in procura di Marco Poggi, fratello della vittima, e di Andrea Sempio riaccende l’attenzione su un caso che continua a suscitare dibattito e approfondimenti a quasi vent’anni dai fatti.

Secondo le informazioni emerse, la presenza di Marco Poggi presso gli uffici della procura ha due finalità primarie. La prima consiste nell’ascolto come persona informata sui fatti, per chiarire dinamiche, rapporti e circostanze nei giorni immediatamente precedenti e successivi all’omicidio di Chiara. Gli inquirenti intendono verificare ogni dettaglio che possa arricchire il quadro investigativo concentrato su Andrea Sempio.

Il secondo aspetto, considerato di rilievo dagli investigatori, è il ruolo di collegamento diretto che Marco Poggi rappresenterebbe tra la vittima e Sempio. Come sottolineato durante la trasmissione Mattino 5, “può essere solo lui il tramite tra loro”. Questa figura di intermediario è ritenuta centrale poiché, attraverso l’amicizia con Marco, si sarebbero instaurati i rapporti tra Chiara e il nuovo indagato, un elemento chiave nella nuova ricostruzione dei magistrati.

Gli investigatori sono impegnati a ricostruire con precisione il contesto relazionale dell’epoca, andando oltre i singoli elementi già acquisiti negli anni passati. L’obiettivo è comprendere la natura delle frequentazioni tra i giovani coinvolti e il ruolo di Marco Poggi all’interno del gruppo di amicizie che lega la vittima e il nuovo indagato.

Questa attività di verifica si inserisce in un quadro investigativo che ha visto nelle ultime settimane un’intensificazione delle indagini e delle valutazioni da parte della procura, con l’intento di approfondire dettagli finora poco considerati o rivalutati alla luce di nuovi elementi.

La convocazione contemporanea di Andrea Sempio e Marco Poggi ha riacceso il confronto mediatico attorno al caso. Il nome di Sempio è tornato frequentemente al centro dell’attenzione dopo la riapertura del fascicolo e le nuove approfondite valutazioni investigative.

Nella trasmissione Mattino Cinque è stato evidenziato come la procura punti a chiarire ogni aspetto relazionale e di frequentazione, con particolare riguardo al ruolo di Marco Poggi, sia come familiare della vittima sia come possibile punto di contatto tra le parti coinvolte.

“Il collegamento tra Sempio e Chiara può essere solo Marco Poggi”#Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity pic.twitter.com/9tG8tvxjSB — Mattino5 (@mattino5) May 6, 2026

Questa nuova fase investigativa si svolge in un clima di grande attenzione pubblica e istituzionale. Ogni mossa della procura viene seguita con interesse, mentre il dibattito sull’omicidio di Garlasco resta acceso e divisivo, confermando la complessità e l’importanza di questa vicenda giudiziaria.