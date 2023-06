Pupo: “Sono stressato come Impagnatiello, ma non ho intenzione di uccidere nessuno”

In una lettera pubblicata su Dagospia, il celebre cantante italiano Enzo Ghinazzi, conosciuto come Pupo, ha affrontato il dramma dell’omicidio di Giulia Tramontano, confessato dal suo compagno Alessandro Impagnatiello, e ha parlato della sua situazione personale.



Ghinazzi si è confrontato con lo stress di gestire due rapporti sentimentali da oltre trentacinque anni – con sua moglie Anna e la sua compagna Patricia – ma ha voluto tranquillizzare tutti: “Non ho intenzione di uccidere nessuno”, ha scritto.



L’artista ha analizzato l’omicidio di Tramontano come un dramma sociale più ampio, collegandolo al malessere della società moderna. “Questa vicenda non è solo la tragedia che coinvolge due povere famiglie, ma è il dramma di una generazione di ragazzi che non sanno più sopportare niente. È il risultato del vuoto e dell’ipocrisia della società in cui viviamo”, ha commentato.



Pupo ha puntato il dito contro una società in cui “il vero e il falso si sono mischiati al punto da non poterli più distinguere”, un contesto che lui definisce “folle ed assurdo”. La sua critica non risparmia nemmeno coloro che richiedono soluzioni urgenti per prevenire atti simili, affermando con sarcasmo: “È come dire che non ci devono essere più le guerre e che le persone devono smettere di odiarsi e di ammazzarsi fra di loro!”



L’artista chiama a un radicale cambiamento nell’educazione delle nuove generazioni. “Lo sappiamo benissimo che la vita è una sfida, una lotta cruenta, una guerra quotidiana e che nessuno ti regala mai niente ed è questo che dovremmo comunicare ai ragazzi. A questi ‘poveracci’ sempre più smarriti e disperati che, di fronte al primo problema, al primo ostacolo, si arrendono e perdono la testa”, conclude Ghinazzi.



La lettera di Pupo, con la sua crudezza, invita a riflettere sulla società contemporanea, e più in particolare sul ruolo che essa svolge nell’educare e preparare le nuove generazioni a fronteggiare le difficoltà della vita.