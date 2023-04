Pupo sarà giudice al Festival Road to Yalta, considerato il Sanremo russo, che si terrà il prossimo 2 maggio. Il cantante italiano è molto popolare in Russia e sarà ospite speciale dell’evento, che ha come obiettivo principale la promozione della propaganda russa. La guerra tra Russia e Ucraina sarà al centro delle canzoni del Festival, che si propone anche di rafforzare l’immagine del soldato-liberatore sovietico.



Il gala avrà luogo al Palazzo di Stato del Cremlino, che ha una capienza di 6.000 posti. La partecipazione di Pupo rischia di creare un incidente diplomatico, visto il conflitto tra Russia e Ucraina e la posizione dell’Italia in merito all’invasione russa.



Denis Maidanov, vicepresidente del comitato cultura della Duma, ha dichiarato che i concorrenti condividono i valori russi e che la propaganda è necessaria per alimentare la guerra patriottica. L’evento vedrà quindici cantanti stranieri duettare con artisti russi, ma la star del concerto sarà Pupo, che ha già partecipato all’evento nel 2021, cantando insieme al presentatore del Festival “Bella ciao”. Quest’anno, la canzone dovrebbe aprire anche la nuova edizione.



La Crimea, che è stata occupata dalla Russia nel 2014 e diventata una base per gli attacchi contro l’Ucraina, è diventata troppo pericolosa per ospitare il Festival, ma gli organizzatori sperano di riportare l’evento in questa regione in futuro. Il Festival unisce artisti “stanchi della perfidia degli Stati Uniti”, affermano gli organizzatori, ma Pupo non ha voluto commentare queste parole.