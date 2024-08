“Purtroppo è lui”. Incidente devastante, si schianta contro il guardrail. Morto famoso medico

Un eminente medico italiano è rimasto vittima di un incidente stradale mortale avvenuto recentemente. L’uomo, un’autorità nel campo della chirurgia, ha perso la vita lunedì 5 agosto a Isernia mentre viaggiava a bordo della sua Mini Cooper. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio, quando il dottore ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro un guardrail vicino al centro commerciale dei Melograni a Roccaravindola, al chilometro 27+800 della Strada Statale 85, a Pozzilli.

Data la gravità dell’incidente, è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per liberare il medico dalle lamiere dell’auto. Una volta estratto, è stato trasportato al Veneziale in condizioni critiche. Gli investigatori hanno confermato che si tratta di un incidente isolato, che non ha coinvolto altri veicoli o persone.

La vittima è il rinomato chirurgo Cristiano Huscher, ex primario di chirurgia del Veneziale di Isernia. Le ferite riportate sono state troppo gravi per lasciare speranza di sopravvivenza. Originario di Bergamo, Huscher ha lavorato presso il Sant’Orsola e l’ospedale di Esine, prima di essere nominato primario al San Pio di Benevento. Lascia un vuoto profondo nel suo campo. Huscher aveva una figlia, anch’essa oncologa, che esercita la professione presso la Poliambulanza di Brescia. A 74 anni, dopo aver prestato servizio come medico a Brescia e in Vallecamonica, è stato direttore della Chirurgia generale e oncologica all’ospedale di via Pacevecchia. Era ampiamente rispettato sia dai colleghi che dai pazienti, lasciando un’impronta indelebile nelle comunità in cui ha lavorato.

Nel 2018, Huscher si era ritirato dalla professione. Il magistrato intervenuto sul luogo dell’incidente ha già restituito la salma ai familiari, non avendo riscontrato dubbi sulla dinamica dell’accaduto. “Ho appreso con sgomento – ha dichiarato il senatore Domenico Matera – la notizia della tragica scomparsa del chirurgo che ha tanto contribuito al nostro ospedale. Ai suoi familiari esprimo cordoglio e vicinanza.”