Ucraina, rivelazione shock di Boris Johnson

Boris Johnson, ex primo ministro della Gran Bretagna, ha fatto una rivelazione shock alla Bbc. Durante un’intervista al noto network inglese, il premier della Brexit ha rivelato un inquietante retroscena sulla guerra tra Russia e Ucraina.

Boris Johnson

Ucraina, la telefonata tra Boris Johnson e Vladimir Putin

Il presidente russo Vladimir Putin avrebbe minacciato in modo diretto Boris Johnson. Mosca avrebbe avviato un attacco missilistico se ci fosse stato un intervento diretto del suo Paese in difesa dell’Ucraina. Il fatto sarebbe avvenuto durante un colloquio telefonico non programmato tra i due presidenti.

Vladimir Putin

La rivelazione di Boris Johnson è inclusa in un’intervista all’ ex premier che la Bbc ha voluto inserire nel documentario “Putin contro l’Occidente”. L’allora primo ministro ha riferito che Putin gli disse che “sarebbe bastato un minuto”.

Il freammento dell’intervista

Secondo la Bbc, il colloquio non è registrato e non è possibile sapere se la minaccia fosse reale e genuina, ma di sicuro “è plausibile”.