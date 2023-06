Quando Adamo una sera tornò tardi a casa Eva era molto agitata e gli disse: “Non sarai andato con altre donne?”

C’era una volta Adamo ed Eva, la coppia originale dell’umanità. Come ogni coppia, anche loro avevano i loro momenti di litigio e diffidenza reciproca. In questa barzelletta, Eva mostra la sua natura sospettosa quando Adamo torna a casa tardi. Ma cosa succede quando Adamo cade addormentato? La risposta ti farà sorridere e riflettere sulle dinamiche di coppia. Preparati a scoprire come Eva affronta la situazione in modo unico e divertente!

Qualche volta le donne sono oltremodo diffidenti nei confronti dei loro mariti. Quando Adamo una sera ritornò tardi a casa Eva era molto agitata e gli disse: “Non sarai andato con altre donne?”. Adamo le rispose: “Tu sei irragionevole, tu sei l’unica donna sulla terra”. I due continuarono a litigare finché Adamo non cadde addormentato. A un tratto venne svegliato da qualcuno che lo toccava nel torace. Era Eva. “Che stai facendo?” chiese Adamo. Ed Eva: “Sto contando le tue costole!”.