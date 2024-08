Mentre gli studenti di tutte le età si godono ancora le vacanze estive, alcuni già guardano al calendario scolastico 2024/2025 per sapere quanto manca al ritorno sui banchi. In molte regioni italiane, le lezioni riprenderanno tra circa un mese e mezzo, anche se le date variano leggermente da regione a regione. Di seguito, riportiamo il calendario ufficiale con le date di inizio e fine delle lezioni, come comunicato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Va ricordato che, oltre ai calendari regionali, il collegio docenti di ogni scuola ha la facoltà di individuare ulteriori giorni di sospensione delle attività didattiche, sempre nel rispetto del numero minimo di giorni di lezione obbligatori.

I primi a tornare in classe saranno gli studenti della provincia di Bolzano.

Ecco le date di inizio delle lezioni per ciascuna regione:

Abruzzo: 16 settembre 2024

Basilicata: 16 settembre 2024

Bolzano: 5 settembre 2024

Calabria: 16 settembre 2024

Campania: 12 settembre 2024

Emilia-Romagna: 16 settembre 2024

Friuli Venezia Giulia: 11 settembre 2024

Lazio: 16 settembre 2024

Ogni regione ha stabilito il proprio calendario scolastico, tenendo conto delle specifiche esigenze territoriali e organizzative. Gli studenti e le loro famiglie sono invitati a consultare i siti ufficiali delle rispettive scuole per eventuali aggiornamenti o modifiche alle date di inizio e fine delle lezioni.