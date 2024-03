L’ultima edizione del Grande Fratello, dopo ben sei mesi di messa in onda, è terminata nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 marzo con la finale. La vincitrice del reality è stata Perla Vatiero, che ha sconfitto Beatrice nell’ultimo ballottaggio. Perla ha conquistato il 55% dei voti, contro il 45% dell’attrice, giunta quindi seconda. Ora che il Gf è finito, il pubblico ha anche scoperto quanto ha guadagnato il vincitore, visto che è stato reso noto il montepremi.

Dopo aver vinto il Grande Fratello, Perla Vatiero si è dunque portata a casa una bella sommetta. A rendere noto il suo guadagno è stata la produzione della trasmissione di Canale 5.

Grande Fratello: Perla ha vinto il reality. Quanto ha guadagnato: ecco il montepremi

Trionfando al Grande Fratello, Perla Vatiero si è dunque messa in tasca un cachet molto alto. Ma quanto? Non ci sono al momento cifre ufficiali, ma normalmente i concorrenti ottengono dai 5mila ai 15mila euro alla settimana. Un montepremi che è decisamente ricco. Ma non tutti i soldi vanno al vincitore.

Il totale del montepremi è pari a 100mila euro in gettoni d’oro, e Perla ha vinto esattamente la metà: 50mila. Infatti, l’altra parte va invece in beneficenza. Ovviamente, sommando anche il cachet, la somma intascata è ben più alta. Il sito de Il Giornale ha ricordato che quei soldi vanno devoluti ad associazioni benefiche come la Fondazione Telethon, la Croce Rossa e la Fondazione Rava NPH per citarne alcune. A scegliere quale associazione è proprio chi vince il Grande Fratello.