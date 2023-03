“Quasi un’influenza”, l’Oms declassa il Covid

“Ormai è quasi un’influenza”: è ufficiale, l’Oms declassa il Covid. L’Organizzazione mondiale della Sanità, dunque, tratta la Sars-Cov-2 alla stregua di un’influenza stagionale. “L’emergenza finirà entro l’anno”. Decorrono oggi i tre anni dall’immagine dei camion dell’esercito che trasportavano le salme dei morti di Bergamo. Nella giornata del ricordo per le vittime del Covid, l’annuncio più atteso. “Monitoreremo l’eventuale evolversi del virus”.

>>>>>Indagine su ex ministri per la gestione del Covid

Le immagini dei camion con le salme dei morti per Covid a Bergamo

Il Covid è “quasi un’influenza” secondo l’Oms

Il direttore dell’Oms, Michael Ryan, ha rassicurato i cittadini in conferenza stampa. “Stiamo arrivando a un punto in cui potremo guardare al Covid-19 allo stesso modo in cui guardiamo all’influenza stagionale”. Il Covid non minaccerà più “i sistemi ospedalieri e la nostra società. E questo credo succederà quest’anno”. Una rassicurazione che pochi giorni fa era stata accennata anche da Tedros Adhanom Ghebreyesus: “Il capo dell’organizzazione ha già affermato che il mondo si trova in una posizione molto migliore ora rispetto a qualsiasi momento di questi anni di pandemia”.

Le sede dell’Oms

Michael Ryan ha anche dichiarato che l’attenzione resterà comunque alta. “È straordinariamente importante continuare a tracciare, testare, sequenziare, e vedere come il virus si diffonde nelle nostre comunità. Quello che resta da vedere è se il virus continuerà ad evolversi. Resta da vedere se possiamo continuare a vaccinare gli ultimi gruppi di non vaccinati in ogni Paese e in questo senso se il virus rappresenterà sempre meno una minaccia per le società”.