Quel bacio in spiaggia tra due politici. Scoppiano le polemiche

Potrebbe sembrare un’immagine tipica dell’estate: una spiaggia, il mare in lontananza, e un bacio appassionato. Ma quella che sarebbe potuta essere una scena d’amore come tante ha fatto emergere onde di polemiche tra i tabloid austriaci.



A essere al centro dell’attenzione sono Alessia Ambrosi, deputata veronese di Fratelli d’Italia eletta in Trentino, e il suo compagno, Georg Dornauer. Mentre Ambrosi rappresenta il partito di Fratelli d’Italia, Dornauer ha un ruolo di spicco in Austria come vicegovernatore del Tirolo, militando tra le fila dei socialdemocratici, un partito dalle ideologie opposte.



Ciò che ha acceso le polemiche non è stata tanto la loro relazione inter-partitica, quanto le foto condivise dalla stessa Ambrosi sui suoi canali social, dove la coppia è immortalata in teneri momenti sulla spiaggia. Foto che sono state velocemente brandizzate come “hot” dalla stampa tedesca, con testate come Heute, Kronen e Zeitung che non hanno esitato a metterle in copertina. In breve tempo, i social si sono infiammati di curiosità e critiche, molte delle quali tese a sottolineare l’inopportunità di tale esposizione per due figure politiche.



Alessia Ambrosi, in seguito all’ondata di commenti, ha deciso di intervenire direttamente con un post su Twitter, difendendo il suo diritto e quello del suo partner alla privacy e all’espressione dell’amore. Nel post, Ambrosi esprime stupore e disgusto per come, nel 2023, ci sia ancora chi pensa che le figure politiche non possano o non debbano avere una vita privata e che sentono il bisogno di criticarla.



Nelle sue parole finali, la deputata ha voluto ricordare a tutti il valore e la bellezza dell’amore, sottolineando come eventuali critiche negative siano solo il frutto di pregiudizi e visioni limitate da parte di chi le esprime.