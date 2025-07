Questo è il marchio automobilistico più affidabile al mondo. Gli esperti non hanno dubbi

Il marchio automobilistico più affidabile al mondo secondo la classifica di Consumer Reports. Nel 2025, il primo posto è stato conquistato da un marchio che ha detronizzato i leader storici come Toyota e Honda. La nuova graduatoria mostra come la fiducia degli automobilisti possa cambiare rapidamente e quanto il mercato dell’auto riesca ancora a sorprendere. Anche se i produttori giapponesi hanno dominato per anni le classifiche di affidabilità, questa volta in cima alla lista è salito un attore completamente diverso. I risultati potrebbero stupire persino i guidatori più esperti e gli appassionati di motori.

Il marchio automobilistico più affidabile al mondo

Acquistare un’auto è una decisione molto seria – soprattutto oggi, quando le risorse economiche sono sempre più limitate e i prezzi dei nuovi modelli continuano a salire. Che si acquisti un’auto nuova o usata, bisogna considerare molti fattori per non sprecare i risparmi accumulati nel tempo.

Aspetto, funzionalità, motore, chilometraggio (nel caso delle auto usate), condizioni degli interni e consumo di carburante – sono solo alcuni degli elementi chiave da valutare. Tuttavia, un aspetto altrettanto importante è l’affidabilità.

Se l’affidabilità è per noi il criterio più importante, vale la pena consultare i dati di Consumer Reports, una delle organizzazioni per consumatori più rispettate al mondo. Secondo la sua ultima classifica, il marchio automobilistico più affidabile del 2025 è Subaru. Ma cosa distingue esattamente questo produttore dagli altri?

Classifica di affidabilità delle auto 2025 secondo Consumer Reports

Ogni anno Consumer Reports chiede ai propri lettori di segnalare i problemi riscontrati con i propri veicoli e di esprimere opinioni su specifiche aree come: motore, sospensioni, sterzo, freni, climatizzazione, qualità costruttiva e funzionamento dei sistemi elettronici. Sulla base dei dati raccolti, l’organizzazione ha analizzato oltre 300.000 veicoli, redigendo poi la classifica dei marchi automobilistici più affidabili al mondo.

Quest’anno, con sorpresa di molti, Subaru ha conquistato il primo posto, riuscendo a superare i leader tradizionali come Lexus e Toyota.

Gli aggiornamenti introdotti da Subaru vengono implementati gradualmente e con cautela – l’azienda evita di introdurre in modo affrettato nuove tecnologie o cambiamenti strutturali significativi, che potrebbero causare problemi, soprattutto nei primi esemplari immessi sul mercato. I modelli Impreza, Crosstrek e WRX condividono la maggior parte dei componenti meccanici ed elettronici, riducendo così il rischio di guasti. Il modello di punta, Forester, è disponibile dal 2019 con una sola motorizzazione, e l’unica modifica annunciata riguarda il passaggio a una versione ibrida.

Subaru – il miglior produttore di automobili al mondo

Nel 2025 Subaru non solo ha ottenuto il titolo di marchio più affidabile, ma è stata anche riconosciuta come la migliore casa automobilistica al mondo. Il produttore giapponese è riuscito a detronizzare BMW, che aveva mantenuto la leadership per due anni consecutivi. Dopo Subaru, si sono piazzati marchi come Lexus, Porsche e Honda, secondo quanto riportato da Money.it.

A contribuire a questo risultato non è stata solo l’affidabilità dei veicoli, ma anche l’elevato livello di sicurezza, i bassi costi di manutenzione e le ottime recensioni degli utenti.