Dramma a Prata di Pordenone, dove una bambina di 12 anni di nazionalità statunitense è stata trovata senza vita questa mattina dai suoi genitori, che come ogni giorno erano andati a svegliarla affinché si preparasse per andare a scuola. Il decesso della bimba è stato segnalato alla Procura, che indaga sull’episodio: con ogni probabilità sarà disposta l’autopsia per accertare l’origine del malore.

La ragazzina, dodicenne, giocava a football nella squadra della base americana di Aviano. Sabato scorso aveva riportato un trauma distorsivo al ginocchio. Era stata necessaria una visita al pronto soccorso. Questa mattina, alle 9.30, la scoperta del cadavere.

L’ipotesi degli inquirenti

A trovare il corpo della giovane è stata la compagna del padre, che intorno alle 9.30 ha chiamato il 112 e tentato una prima rianimazione. I soccorsi hanno potuto soltanto constatare che il decesso era avvenuto diverse ore prima, nel sonno.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per capire le cause della morte e stabilire se possa esserci un nesso con l’infortunio, apparentemente non grave, di cui è stata vittima la scorsa settimana. Il dolore alla gamba può rappresentare un segnale di allarme per eventuali complicanze di natura cardiaca, anche se la giovane età della paziente difficilmente, a primo acchito, faccia pensare a una patologia di questo tipo. L’ipotesi è la 12enne sia stata vittima di trombosi venosa profonda, che potrebbe aver generato un’embolia polmonare

“Ci stringiamo ai genitori”

Il dramma ha sconvolto l’intera comunità di Prata. Katia Cescon, la sindaca, fa sapere: “Esprimiamo il cordoglio per questa tragedia, e confidiamo nella vicinanza della comunità ai genitori”.