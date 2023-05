Ragazza di 21 anni trovata morta in università

La notizia della morte di una giovane studentessa universitaria italiana di 21 anni ha scosso la comunità di Perugia e dell’intero Paese. Il corpo della ragazza è stato trovato nella sua camera degli alloggi universitari in Corso Giuseppe Garibaldi da un amico che ha chiamato immediatamente il 112.



Secondo quanto riferito dal ragazzo alle autorità intervenute sul posto, la fidanzata della studentessa morta aveva chiesto il suo aiuto perché non riusciva a contattare la giovane da un giorno intero. Preoccupato, il ragazzo si è recato nell’alloggio e ha trovato il corpo senza vita della ragazza.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, la Polizia Scientifica, il medico legale e il Pubblico Ministero, che ha ordinato il trasporto della salma presso l’obitorio comunale per ulteriori accertamenti.



Le indagini sono ancora in corso per ricostruire la dinamica dei fatti e capire le cause del decesso della giovane studentessa. La notizia della morte ha suscitato grande commozione tra i suoi amici, compagni di università e tutta la comunità di Perugia.



L’università ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della ragazza e ha annunciato che metterà a disposizione tutti i mezzi necessari per aiutare le autorità nelle indagini. Gli alloggi universitari in cui è stata trovata la giovane studentessa sono stati chiusi temporaneamente per consentire agli investigatori di svolgere le loro attività.