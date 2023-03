Raid a Palazzo Vecchio: imbrattata la facciata

Oggi a Firenze si è verificato un incidente che ha visto protagonisti due attivisti ambientalisti. I due, appartenenti al gruppo Ultima generazione, hanno imbrattato con vernice arancione la facciata di Palazzo Vecchio, uno dei simboli della città toscana.

L’azione è stata condotta in pieno giorno e ha provocato la reazione dei turisti presenti in piazza che hanno fischiato i due attivisti. Tuttavia, è stato il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a fermare i due attivisti che si trovavano sul posto, in quanto stava effettuando un sopralluogo sull’Arengario proprio in quel momento.

L’episodio ha suscitato grande sconcerto e indignazione tra i fiorentini, che hanno espresso la propria solidarietà nei confronti del sindaco e della città, affermando che tali gesti non sono accettabili e non rappresentano il modo giusto per esprimere le proprie idee e opinioni.