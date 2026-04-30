Il giornalismo italiano si trova al centro di una controversia che coinvolge uno dei suoi volti più noti. Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, è stato ufficialmente richiamato dalla Rai a seguito delle sue recenti dichiarazioni in un programma televisivo esterno al servizio pubblico. L’episodio ha acceso un dibattito sulla corretta applicazione dei regolamenti interni e sul confine tra libertà di espressione e responsabilità professionale.

La Rai ha inviato una lettera di richiamo a Sigfrido Ranucci in seguito alla partecipazione del giornalista a una puntata del programma È sempre Cartabianca, trasmesso su Rete 4. Nel provvedimento disciplinare, l’azienda contesta diverse violazioni dei protocolli interni riguardanti la diffusione di notizie non verificate e la mancata osservanza delle limitazioni contrattuali relative alla partecipazione a trasmissioni concorrenti.

La questione centrale riguarda un’affermazione di Ranucci su una presunta presenza del ministro della Giustizia Carlo Nordio presso il ranch di Cipriani in Uruguay, collegata alla vicenda della richiesta di grazia per Nicole Minetti. Tale informazione, come ammesso dallo stesso giornalista, era ancora in fase di verifica al momento della trasmissione, motivo per cui la Rai ha sottolineato la gravità del rilascio di notizie non confermate su un rappresentante delle istituzioni.

Oltre ai contenuti, la Rai evidenzia un’infrazione regolamentare: Ranucci avrebbe ricevuto l’autorizzazione a intervenire solo per presentare il suo libro, mentre la partecipazione attiva al dibattito politico è stata giudicata una violazione del mandato aziendale.

La missiva contiene anche un avvertimento importante riguardo alla tutela legale. In caso di eventuali azioni giudiziarie da parte del ministro Carlo Nordio per diffamazione o danni all’immagine, la Rai ha chiarito che non fornirà alcuna copertura o assistenza legale al conduttore. Questa decisione segna un netto distacco tra la responsabilità personale del giornalista e quella della società editrice, sottolineando la serietà con cui è stata valutata la vicenda all’interno dell’azienda.