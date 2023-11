Le videocamere di sicurezza all’ufficio postale

Mattinata di paura a Roma nord, rapina a mano armata con ostaggi. Nell’ufficio postale di via di Grottarossa una banda munita di armi da fuoco è entrata per portare via la liquidità presente. I testimoni hanno parlato almeno della presenza di pistole. Impiegati e clienti sono stati immobilizzati dagli uomini che li hanno minacciati con le armi. In pochi minuti, i rapinatori hanno portato via tra i 100 e i 200 mila euro. Con pesanti intimidazioni agli impiegati e al direttore, gli uomini si sono fatti accompagnare nel caveau, costringendo il direttore ad aprire la cassaforte. a

I due rapinatori sono scappati a bordo di un auto. I contanti presenti si trovavano nel caveau e nel bancomat esterno. Soccorsi e in stato di shock, nessuno tra utenti dell’ufficio e impiegati è rimasto ferito.

