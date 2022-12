Ratzinger è grave. Chi gli è vicino dice: “Ha fatto una scelta tragica”

Joseph Ratzinger, il papa emerito Benedetto XVI, è grave ma stabile. Dopo la richiesta di una “preghiera speciale” per lui da parte di papa Francesco, la sala stampa vaticana ha confermato che “nelle ultime ore si è verificato un aggravamento dovuto all’avanzare dell’età”.

“Il Papa emerito è riuscito a riposare bene la notte scorsa, è assolutamente lucido e vigile e oggi, pur restando gravi le sue condizioni, la situazione al momento è stabile”, dichiara della sala stampa vaticana il direttore, Matteo Bruni. “Papa Francesco rinnova l’invito a pregare per lui e ad accompagnarlo in queste ore difficili”.

Benedetto XVI è monitorato costantemente dai medici, ma avrebbe rifiutato il trasferimento in ospedale, scelta che ha spiazzato chi gli è vicino.

La sensazione, però, è che le condizioni di Ratzinger, che ha 95 anni, possano aggravarsi in poche ore o protrarsi per svariati giorni. Il fatto che il deterioramento sia “dovuto all’avanzare dell’età” è un segnale del fatto che non ci sia l’aggravamento di una specifica patologia.