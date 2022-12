Ratzinger, le lacrime del mondo

“Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Benedetto XVI. Grande Papa, grande teologo. Ne ho apprezzato gli insegnamenti e il modo di spiegare la Fede”. Lo scrive su Facebook il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Porterò sempre nel cuore le sue parole a difesa delle radici cristiane dell’Europa, il continente che nella sua visione deve aspirare ad essere una casa spirituale. L’uguale dignità di tutti gli esseri umani, la libertà dell’atto di fede come radice di tutte le altre libertà civili, la pace come elemento decisivo del bene comune. Principi sacri che Papa Ratzinger ha sempre messo a contrasto dell’individualismo e dell’utilitarismo del nostro tempo. È stato al timone della Chiesa in un momento di grande transizione e ha lasciato un segno indelebile nella storia del Cristianesimo. Prego per lui nella speranza che possa sempre vegliare su tutti noi”, ha aggiunto Tajani.



“In quanto Papa ‘tedesco’, Benedetto

XVI era per molti non solo in questo paese un leader speciale della Chiesa. Il mondo perde una figura formatrice della Chiesa

cattolica, una personalità controversa e un abile teologo. Il mio pensiero va a Papa Francesco”. Così il cancelliere tedesco Olaf

Scholz su Twitter, appresa la notizia della morte del Papa emerito Benedetto XVI.



“Santità, la scomparsa del Papa Emerito

Benedetto VXI riempie tutti di grande tristezza: guida spirituale di notevole carisma ed esempio di fede profonda, pastore fermo e al tempo stesso mite, fine studioso e autore di numerosi saggi, ha

rappresentato un punto di riferimento ben oltre la durata del Suo Pontificato. Mancheranno l’esempio personale e religioso, lo spirito di servizio, la profonda umiltà. Anche a nome dei colleghi senatori

desidero esprimere sentimenti di sincero e profondo cordoglio”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa, in un telegramma inviato a Papa Francesco per il tramite del segretario di Stato della Santa Sede, Cardinale Pietro Parolin.

Ratzinger: Casini, lascia impronta indelebile in vita Chiesa =

“La Provvidenza ci ha consentito di conoscere un grande uomo come Benedetto XVI a cui solo la storia sapra’ rendere pienamente l’onore che merita. Come ha giustamente evidenziato Papa Francesco, la sua e’ stata una testimonianza santa di amore alla Chiesa e all’umanita’. A dispetto di troppi commenti superficiali, Joseph Ratzinger e’ stato anche un innovatore senza precedenti che lascera’ un’impronta indelebile nella vita della Chiesa”. Lo dice l’ex presidente della Camera Pier Ferdinando Casini.