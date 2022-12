Ratzinger non parla più

Sconcertante il retroscena che arriva dal vaticanista del Corriere della Sera, Massimo Franco, sulle condizioni del papa emerito, Joseph Ratzinger, per il quale ieri papa Francesco aveva chiesto una preghiera speciale.

“Si sapeva da tempo che Benedetto non riusciva più a parlare, a dispetto di una stupefacente lucidità – scrive Franco-. Le visite si erano diradate, come i suoi articoli di teologia. Si è creata una barriera invisibile di riserbo e di laconicità. Foto col contagocce, seduto in poltrona nel salotto al primo piano: l’ultima il 1° dicembre scorso”.

“Frammenti di notizie arrivate da visitatori obbligati alla riservatezza. E una coltre di mistero così fitta che non si capiva dove finisse la volontà di isolare il papa emerito nel suo mondo rarefatto, e cominciasse la sua volontà di autoisolarsi”.

“Un simbolo – scrive Franco – di una Chiesa in bilico: messa alla prova non dai suoi nemici ma dai suoi papi”.

Le condizioni di Ratzinger, dunque, sono disperate: sembra, questo “il presagio che l’esistenza di questo pontefice e fine teologo è davvero agli sgoccioli; che il suo ‘pellegrinaggio verso Casa’, come scrisse in una lettera al Corriere nel febbraio del 2018, sta veramente arrivando al punto di non ritorno”.

Conclude Franco: “Le voci che arrivano dal Vaticano sono contrastanti, ma le parole pronunciate ieri in udienza da Jorge Mario Bergoglio hanno conferito drammaticità alle voci sullo stato di salute di Benedetto. D’altronde, il silenzio intorno e dentro il Monastero è diventato pesante da mesi, ormai”.