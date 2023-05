Re Carlo senza Harry: “Deluso della sua assenza”. Ma brinda al nipotino

Il principe Harry ha suscitato molte speculazioni durante la visita di 24 ore a Londra per l’incoronazione del padre Carlo a Westminster Abbey. Non solo ha evitato di partecipare al pranzo privato con la famiglia e gli amici a Windsor, ma è anche tornato in America poco dopo la cerimonia. Il comportamento del secondogenito ha lasciato il padre Carlo triste e amareggiato, come ha rivelato il giornale Daily Mail citando una fonte reale.



Durante il pranzo privato, Carlo avrebbe espresso la sua delusione per l’assenza di Harry, che aveva ricevuto un invito. Anche se altri membri della famiglia hanno tirato un sospiro di sollievo, la mancanza di Harry ha colpito profondamente il padre. Il rapporto tra i due si è raffreddato da quando Harry e sua moglie Meghan Markle hanno lasciato la famiglia reale per trasferirsi negli Stati Uniti.



Il pranzo privato è stato anche l’occasione per il principe William, fratello di Harry, di fare un brindisi in onore del padre per congratularsi dell’incoronazione. Invece, Carlo ha ringraziato i presenti per il loro sostegno e ha fatto un altro brindisi in onore dei nipoti, citando George, Charlotte e Louis, i figli di William e Kate, e Archie, il figlio di Harry e Meghan che compiva 4 anni proprio quel giorno. Il gesto di Carlo è stato commovente, ma non è stato sufficiente per risanare i rapporti tra i membri della famiglia reale.



La riconciliazione tra Harry, William e il resto della Royal Family sembra sempre più difficile, nonostante gli sforzi di Carlo. La visita fugace di Harry a Londra ha generato molte speculazioni e ha dimostrato che il rapporto tra il principe e il resto della famiglia reale è ancora teso. Tuttavia, il gesto di Carlo nel fare un brindisi per Archie mostra che il padre non ha mai perso l’affetto per i suoi nipoti, anche quelli che vivono lontano da lui.