Regno Unito, è arrivato l’Eta: che cos’è, quanto costa e quando entrerà in vigore

Novità rilevanti per chi desidera entrare nel Regno Unito, sia per motivi di lavoro che per turismo. Il governo britannico ha annunciato che il sistema di visti elettronici a pagamento, denominato Eta (Electronic Travel Authorisation), sarà esteso anche ai cittadini dell’Unione Europea che intendono visitare il Paese, ma che non possiedono un visto lavorativo né risiedono stabilmente oltre la Manica. Le nuove regole entreranno in vigore il 2 aprile 2025.

Che cos’è l’Eta: dettagli su costi e tempistiche

Per ottenere l’Eta, sarà necessario compilare un modulo online e versare una quota di circa 10 sterline. L’obiettivo delle autorità britanniche è migliorare l’efficienza e la sicurezza per chi entra occasionalmente nel Paese, oltre a contrastare eventuali abusi del sistema migratorio, come dichiarato nel comunicato rilasciato dal ministero dell’Interno.

L’introduzione di questo sistema, molto simile all’Esta statunitense utilizzato per i viaggi negli USA, era attesa da tempo. Si applica anche ai brevi soggiorni dei turisti europei che, dopo la Brexit, non beneficiano più della libertà di movimento all’interno dei confini del Regno Unito.

L’Home Office ha inoltre specificato che, a partire dal 5 marzo 2025, i cittadini dell’Ue potranno richiedere l’Eta tramite un’applicazione mobile chiamata ‘Uk Eta’. Per i viaggiatori non appartenenti all’Unione Europea, l’obbligo scatterà già dall’8 gennaio prossimo.