Rete ferroviaria, Italia bloccata. Caos sui treni da e per il Nord Italia

Caos sui treni da e per il Nord Italia a causa di un guasto alla linea elettrica che si è verificato questa mattina alle ore 10:30 a ridosso del Nodo di Roma tra Roma Tiburtina e Settebagni. Migliaia di passeggeri sono bloccati sui treni, tra cui anche centinaia di tifosi della Lazio in viaggio verso Milano per la partita tra Milan e Lazio.



I disagi sono stati causati dal guasto alla linea elettrica che ha provocato ritardi fino a 120 minuti su tutti i treni che transitano lungo l’asse ferroviario che da Roma conduce sino al Nord Italia. Attualmente, 33 convogli sono interessati dai ritardi, ma il numero è destinato ad aumentare con il passare dei minuti.



In particolare, sono a rischio i treni dell’Alta velocità, gli intercity e i treni regionali, questi ultimi soprattutto a rischio cancellazione. Al momento, sono in corso gli interventi tecnici per il ripristino della normale circolazione dei treni.



La situazione di caos ha creato disagi per i passeggeri in attesa sui binari di Termini, dove migliaia di persone sono in attesa del proprio treno. Allo stesso tempo, diversi mezzi sono stati fermati lungo il percorso senza corrente, causando ulteriori problemi per i passeggeri bloccati a bordo.



