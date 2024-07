Il Ministero della Salute ha emesso un avviso riguardante il ritiro di alcuni prodotti dal mercato, considerati pericolosi per i consumatori. I prodotti coinvolti sono pancetta affumicata e pesce spada. Si raccomanda ai cittadini di non consumare questi prodotti e di restituirli al punto vendita presso cui sono stati acquistati.

Il primo prodotto ritirato è un lotto di pancetta affumicata a cubetti a marchio S-Budget di Despar. Il motivo del richiamo è dovuto a un errore nella data di scadenza riportata sulla confezione. Infatti, è stata indicata la data del 10/10/2094 invece di 10/10/2024.

La pancetta è venduta in confezioni da 200 grammi, con il numero di lotto 2404365 e la data di scadenza errata 10/10/2094-F. Il prodotto è stato confezionato dal Salumificio Pianellese Srl per Aspiag Service Srl (concessionaria di Despar) nello stabilimento di via del Santuario 38, località Strà, comune di Alta Val Tidone, provincia di Piacenza (marchio di identificazione IT 755/L).

Il secondo richiamo riguarda tre lotti di bistecche di pesce spada sashimi prodotte da Urbis Food Srl per la presenza di mercurio oltre i limiti di legge. Il prodotto, venduto sfuso, appartiene ai lotti numero 2401187, 2401433 e 2404366, con le date di scadenza rispettivamente 20/08/2025, 01/09/2025 e 19/10/2025. La Urbis Food Srl ha distribuito il prodotto realizzato nello stabilimento situato in Contrada Montedoro 34, a Urbisaglia, provincia di Macerata.

Per tutelare la propria salute, i consumatori sono invitati a non consumare i prodotti richiamati e a riportarli nei punti vendita per il rimborso o la sostituzione.