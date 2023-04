Riesci a risolvere il famoso indovinello dell’uomo morto? Solo i più astuti ce la fanno

Bentornati su Business.it, il giornale online, dove potrete trovare ogni giorno numerosi articoli a tema libri ma anche indovinelli, quiz ed enigmi da risolvere e condividere con chi vuoi. Quello che vi mostriamo oggi è l’indovinello dell’uomo morto. Nel caso in cui non lo aveste mai sentito vi invitiamo a mettere alla prova le vostre abilità con questo enigma che mai più dimenticherete.

Un delitto e pochissimo informazioni a riguardo, nessuna foto e nessun sospetto. La vostra impresa da detective di oggi non è affatto facile ma concentrandosi attentamente sui pochi indizi dall’indovinello rivelati è possibile trarre delle conclusioni. Com’è morto l’uomo?

Ciò che emerge chiaramente è che non ci sono segni di animali attorno all’uomo, di conseguenza sembrerebbe essere morto in solitudine. Ma riflettiamo attentamente, che cosa potrebbe essere il pacchetto chiuso di cui si parla nell’indovinello? L’uomo è morto dopo essersi buttato da un aereo con il paracadute, perché quest’ultimo era difettoso e non si è aperto. Ecco cos’era il pacchetto chiuso che stava accanto al corpo senza vita dell’uomo: il suo paracadute ancora impacchettato.