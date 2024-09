Riesci a risolvere questo quiz matematico? Tu da che parte stai?

Il dilemma matematico: quanto fa 6+6+6+6×0? Ecco perché molti sbagliano

Un semplice calcolo matematico come 6+6+6+6×0 può generare confusione tra le persone, e la risposta non è sempre quella che ci si aspetta. A prima vista, alcuni potrebbero pensare che la somma sia ovvia, ma c’è una regola fondamentale che spesso viene trascurata: l’ordine delle operazioni.

L’importanza dell’ordine delle operazioni

In matematica, esiste una sequenza ben precisa da seguire per eseguire i calcoli, nota come priorità delle operazioni. Questa regola è sintetizzata nell’acronimo PEMDAS (o BIDMAS in alcune lingue), che indica l’ordine corretto:

P (parentesi)

E (esponenti)

M e D (moltiplicazione e divisione, da sinistra a destra)

A e S (addizione e sottrazione, da sinistra a destra)

Questo significa che, prima di sommare o sottrarre, bisogna risolvere moltiplicazioni e divisioni. È qui che molte persone si confondono.

Il calcolo corretto

Guardiamo la nostra espressione:

6 + 6 + 6 + 6 x 0

Seguendo la regola delle operazioni, bisogna risolvere prima la moltiplicazione. In questo caso, 6 x 0 dà 0. Solo dopo aver eseguito questa operazione, possiamo procedere con le somme. Ecco i passaggi:

6 x 0 = 0

L’espressione diventa quindi: 6 + 6 + 6 + 0

Ora sommiamo: 6 + 6 = 12, poi 12 + 6 = 18, infine 18 + 0 = 18

La risposta corretta è dunque 18.

Perché molti sbagliano?

L’errore più comune avviene quando le persone eseguono le operazioni nell’ordine in cui appaiono (da sinistra a destra), senza rispettare la regola della priorità. Molti tendono a sommare i tre 6 prima di moltiplicare, ottenendo erroneamente:

6 + 6 + 6 + 6 = 24, poi 24 x 0 = 0

Questo porta alla risposta sbagliata 0, che è incorretta.

Conclusione

Questo esempio dimostra quanto sia importante rispettare le regole matematiche di base. Anche espressioni apparentemente semplici come 6+6+6+6×0 possono ingannare se non si tiene conto dell’ordine delle operazioni. Ricordare la regola di PEMDAS/BIDMAS aiuta a evitare errori e a ottenere sempre la risposta giusta.