A prima vista, l’immagine mostra un normale bagno perfettamente organizzato. Il lavandino con il mobiletto, il bidet, gli asciugamani appesi, qualche prodotto per l’igiene sistemato sugli scaffali… tutto sembra al suo posto. Ma c’è un dettaglio nascosto che sfida la nostra attenzione: il gatto!

Dove si è cacciato il piccolo felino? Non è sul pavimento, né sopra il mobile. Non si vede tra gli oggetti sul lavandino, né accoccolato in qualche angolo. Sembra svanito nel nulla. Ma se osservi con maggiore attenzione, potresti notare un piccolo particolare che tradisce la sua presenza.

Guarda bene la finestra: a un primo sguardo, potrebbe sembrare normale, con la sua tenda abbassata e qualche oggetto appoggiato sul davanzale. Eppure, c’è un dettaglio insolito. Sul lato sinistro della finestra, proprio sotto il davanzale, spunta qualcosa di curioso… una coda!

Ebbene sì, il gatto si è nascosto dietro la tenda, completamente mimetizzato, lasciando visibile solo la sua coda che pende verso il basso. Un nascondiglio perfetto, quasi impossibile da notare se non si presta attenzione ai piccoli dettagli. Complimenti se sei riuscito a trovarlo!