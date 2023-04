Riesci ad individuare il gattino in questa immagine? Il web sta impazzendo per risolvere questo test visivo

Bentornati sulla vostra pagina di fiducia per quanto riguarda la pubblicazione di quiz, test ed indovinelli per tutti i gusti e per tutte le età. Il test visivo di oggi è stato creato per essere mostrato a dei bambini, ma uno volta verificata la sua complessità anche tra gli adulti non possiamo non condividerlo con voi. Bando alle ciance, riuscite a vedere il gatto della Signora Sally?

La composizione dell’immagine sembrerebbe piuttosto minimale, per questo motivo il test aumenta ancora di più la sua difficoltà. C’è la Signora Sally con una scopa in mano, un secchio e sullo sfondo solamente una porta e delle tende colorate. Ancora non riuscite a vedere il gatto?

Con un leggero zoom abbiamo reso maggiormente possibile la visione del nostro ricercato gattino ma solo un occhio molto attento riuscirà a riconoscerne le forme. Se arrivati a questo punto non avete idea di dove si sia nascosto il gatto della Signora Sally, date un occhiata alla soluzione.